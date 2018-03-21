İzmir'de terör örgütünün hücre evine operasyon: 2 gözaltı

İzmir'de operasyonda terör örgütü TKEP/L üyesi 2 kişi gözaltına alındı, örgütün hücre evinde yapılan aramada kitapların içine saklanmış silahlarla bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de terör örgütü TKEP/L üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada kitapların içine saklanmış silahlarla, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi 2 kişinin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, terör örgütünün hücre evi olduğu belirlenen adreste yapılan aramada, 1 kilogram patlayıcı madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KAMPLARINDA EĞİTİM ALMIŞ

Bu arada düzenlenen operasyona ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılardan İbrahim A.'nın Türkiye'de yasa dışı faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerin ortak eylemlilik yaratmak amacıyla birleşerek oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) içinde yer aldığı, Suriye'de terör örgütü PKK kamplarında bombalı ve silahlı eğitim aldığı tespit edildi.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren İbrahim A.'nın İzmir'de hücre evine yerleştiği ve terör örgütü TKEP/L adına sansasyonel eylem arayışı içinde olduğu belirlendi.

Zanlının silahlı ve bombalı eğitimin yanında suikast ve sabotaj eğitimi de aldığı, Nevruz öncesi yakalanmasıyla muhtemel bir terör saldırısının engellendiği bildirildi.

Şüphelilerden E.Ö'nün de İbrahim A.'ya yardım ve yataklıkta bulunduğu, Buca ilçesinde birlikte silahlı atış eğitimi yaptıkları da öne sürüldü.

SİLAHLARI KESTİKLERİ KİTAPLARIN ARASINA GİZLEMİŞLER

İzmir'e geldiği günden itibaren takibe alınan İbrahim A.'nın yakalandığı hücre evinde yapılan aramalarda ise kitapların içi kesilerek saklanmış silahlar, çok sayıda mermi, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen elektrik kabloları, 250 gram kimyasal toz madde, bir miktar asit, 500 gram barut, fünye, boru tipi düzenek ve elektrikli anahtar düzeneği ele geçirildi.

Zanlıların kullandığı eski model bir otomobilin içinde yapılan aramalarda da bomba yapımında kullanılan malzemelere rastlandı.

Şüphelilerin bu araçla bombalı eylem yapmayı planladıkları iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.





