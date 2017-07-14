İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şubelerinin katılımıyla, terör örgütüne destek veren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.