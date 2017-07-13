İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda, kültür varlığı olduğu belirlenen 4 tarihi eser ele geçirildi, Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çandarlı Mahallesi'nde hakkında adli kontrol kararı bulunan Özbekistan uyruklu N.A'nın çok sayıda tarihi eseri yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



N.A. operasyonla gözaltına alındı.



Zanlının adresindeki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 tarihi eser ele geçirildi.



N.A'nın, ifadesinde, tarihi eserleri Mardin'de tanımadığı bir kişiden aldığını söylediği öğrenildi.



İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilen eserlerin, 4'ünün kültür varlığı olduğu belirlendi.