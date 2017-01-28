İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi 1181. Sokak'ta yürüyen Erhan Eyioğlu'na (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.



Göğsünden vurularak ağır yaralanan Eyioğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.