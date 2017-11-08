İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 21 şüpheli hakında yakalama kararı verildi.



Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 130 mermi, bir ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait fişekler, ölen örgüt üyelerini övücü fotoğraflar ve yasaklanmış yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.