İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.



Alınan bilgiye göre, Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden gelen su tankları ile müdahale ediliyor.



Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.