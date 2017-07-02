İzmir'de helikopter baraja düştü

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın söndürme helikopteri, baraj gölüne düştü.

İzmir Gümüldür'deki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve 5 personeli bulunduğu bildirilen yangın söndürme helikopteri, "bambi" olarak adlandırılan tankının su içindeki bir cisme takılması nedeniyle baraj gölüne düştü. Biri hafif yaralı olan helikopter personeli barajdaki görevliler tarafından kurtarıldı.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter, sabah saat 06.20 sıralarında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken "bambi"sinin sudaki bir cisme takılması sonucu düştü.



Diğer söndürme helikopterindekilerin durumu bildirmesi üzerine yerdeki görevliler kurtarma çalışmalarına başladı. Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı.



Biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan helikopter personeli ambulansla İzmir'e sevk edildi.



AYBAL: ÇOK ŞÜKÜR HEPSİ KURTARILDI

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Albay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşen helikopterdeki personelin kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür kaygılanacak bir durumları yok. Hepsi kurtarıldı." dedi.



Aybal, helikopterin, Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalıştığını kaydederek "Su almaya çalışırken bambisi su içindeki bir cisme takılmış. Bunun sonucu helikopter su düştü. Olayı gören diğer helikopter personeli durumu yerdeki görevlilere haber verdikten sonra baraj görevlileri botla olay yerine gitti. Bu sırada söndürme helikopterimizden baraj gölüne can simidi atıldı. Helikopterdeki 5 personel de bota alınarak kurtarıldı. Çok şükür sağ salim şekilde kurtarıldı. Tehlikeli bir durumları yok, bir personel hafif şekilde yaralı. Ambulanslarla İzmir'e gönderildi." diye konuştu.