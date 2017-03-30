İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
İzmir'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 57 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Sarpıncık Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı, sürücü İ.A. gözaltına alındı.
Aynı bölgedeki kontrollerde ise yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı. Kaçakların kamyonla getirildiğini belirleyen ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.