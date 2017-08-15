İzmir'de gençler uyuşturucuya savaş açtı

Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesi'nde bir grup genç, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.



Mahalledeki gençleri uyuşturucuya karşı örgütlemeye çalışan 32 yaşındaki Volkan Aras, hazırlattığı "Bu mahallede Jamaika bonzai içilmez ve satılmaz" pankartını mahallenin girişine astı.



Büfe işletmecisi Aras, mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımına karşı savaş aştıklarını belirterek yaklaşık 4 aydır birçok gencin uyuşturucu illetinden kurtulduğunu söyledi. Aras, "Yaptığımız görüşmeler sonucu 20-25 arkadaşımız uyuşturucuyu bıraktı. Dolayısıyla satıcılar da mahalleden gitti. Biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz temizlensin. Ailelerini üzmesinler ve çevrelerine saygılı birer birey olsunlar." dedi.



Mücadelelerinin bir parçası olarak mahallenin girişine pankart astıklarını dile getiren Aras, "Bu bizim çakmış olduğumuz bir kıvılcım. Ateşin büyümesi için inşallah bu illetle, zilletle uğraşan diğer illerde de yayılmasını bekliyoruz." dedi.



"YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"



20 yaşındaki S.P, 13 yaşında uyuşturucuya alıştığını ve bugüne kadar hem kendisine hem de ailesine çok zarar verdiğini anlattı. Ailesinin kendisi için çok üzüldüğünü aktaran S.P, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarımla diyalog kuramaz hale geldim, insanlar benden kaçıyordu ama şimdi bıraktım. Yeni bir hayatın içerisindeyim. Hayata bakış açım değişti. Artık kitap okuyorum insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Mahallemizde sesimizi bu pankartla dile getirdik. Mücadele etmeden olmuyor bizde Cennetceşme gençliği olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."



Uyuşturucu kullananlara da seslenen S.P, şunları söyledi:



"Uyuşturucuyu bırakmalarını istiyorum. Kendilerine ve ailelerine daha fazla zarar vermelerini istemiyorum. Ben de bu durumun içerisinden geldim. Ölüden farkın olmuyor. Kendini bile bile öldürüyorsun. Kullanan arkadaşlarımdan acilen bırakmalarını istiyorum. Gerekirse aile büyüklerinden ve devletimizden yardım alabilirler."



Mahallenin gençlerinden 28 yaşındaki D.A.T. ise uyuşturucu ile savaşın ülke genelinde yapılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:



"Uyuşturucu sadece burada değil tüm Türkiye'de olmasın. Biz onlarla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Bunu önce kafalarında bitirmeleri lazım. Bunu bitirmeleri için birilerinin sahip çıkması lazım. Herkes iterse nasıl kurtulacak? Zaten kullanan kişi çevresiyle bağlantı kuramıyor. Bu sadece devletin çalışmasıyla olmaz. Millet olarak bizler de bir şeyler yapmalıyız ki gençleri kurtarmamız gerekir."