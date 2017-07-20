İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 49 eski emniyet personelinden 32'si gözaltına alındı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddasıyla meslekten ihraç edilen 32 emniyet çalışanı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 49 eski emniyet personeline yönelik operasyon düzenledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 32 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.