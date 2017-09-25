İzmir'de ByLock operasyonu
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, farklı meslek gruplarından 33 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.