İzmir'de büyük bir kıyım planlamışlar

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Veysi Kaynak, yapılan hazırlıklara bakıldığında büyük bir kıyım planladıklarının anlaşıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır" ifadelerini kullandı.



ASLA ENGELLEYEMEYECEKLER



Türkiye'nin bulunduğu bölgede etkin olacağını belirten Kaynak, "Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir." dedi.