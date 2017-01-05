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05 Ocak 2017 18:55 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2017 19:00

İzmir'de büyük bir kıyım planlamışlar

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Veysi Kaynak, yapılan hazırlıklara bakıldığında büyük bir kıyım planladıklarının anlaşıldığını söyledi.

İzmir'de büyük bir kıyım planlamışlar

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır" ifadelerini kullandı.

ASLA ENGELLEYEMEYECEKLER

Türkiye'nin bulunduğu bölgede etkin olacağını belirten Kaynak, "Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir." dedi.

Etiketler: terör saldırısıİzmir adliyesinde patlama


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