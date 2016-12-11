İzmir'de bir bot alabora oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için denize açılanların bulunduğu bot alabora oldu. Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 6'sı çocuk 13 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında devriye görevi yaptıkları sırada Dalyan Mahallesi Top Burnu mevkisinde bir botun battığı yönünde gelen yardım çağrısı üzerine bölgeye gitti. Botlarının alabora olması sonrası şişme yeleklerle deniz yüzeyinde kalmaya çalışan 6'sı çocuk 13 yabancı uyrukluyu fark eden ekipler, bu kişileri bota aldıktan sonra Çeşme Limanı'na getirdi.



Soğuktan etkilendikleri belirlenen 9'u Suriye, 3'ü Irak ve 1'i Fas uyruklu 13 kişi, Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yabancı uyrukluların ifadelerinde, 13 kişiyle sahilden ayrılmalarının ardından botlarının şiddetli rüzgarın etkisi ve kayalıklara çarpması sonucu alabora olduğunu bir saati aşkın süre suda kaldıklarını anlattıkları öğrenildi.



Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan grubu fark ederek müdahalede bulundu. Ekipler, bottaki 8'i Suriye 10'u İran uyruklu 18 kişiyi yakalayarak Çeşme Limanı'nda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.