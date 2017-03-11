İzmir'de balıkçılara vatoz sürprizi

Akdeniz açıklarında balık avlayan Türk balıkçıların ağlarına yaklaşık 3 metre genişliğinde, ağırlıkları 150 ile 200 kilogram arasında değişen 30 vatoz takıldı.

İzmir'de balıkçılar, derin sularda yaşayan, kelebek kanadına benzeyen yüzgeçleriyle dikkati çeken 30 vatoz avladı.



Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların yaklaşık 3 metre genişliğinde, 150 ile 200 kilogram ağırlığında yakaladığı vatozlar görenleri şaşırtıyor.



İzmirli vatandaşlar da tezgahlarda ender görülen bu balıkların cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekiyor.



İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatozların büyüklüğü nedeniyle ilgi çektiğini söyledi.



Vatozun Türkiye'de tüketim alışkanlığı olan bir tür olmadığını ancak komşu ülkelerde çok tercih edildiğini anlatan Çakan, şöyle konuştu:



"Vatoza Yunanistan'dan çok talep var. Bu nedenle vatozları Yunanistan'a satacağız. 30 tane balığımız 150 kilogram ile 200 kilogram arasında değişiyor. Biz bu balıkları burada işleyeceğiz, temizleyip 1 - 2 kilogramlık paketler halinde Yunanistan'a ihraç edeceğiz. Bu balıkları orada biliyorlar, tanıyorlar bizim ülkemizde şekli hoşumuza gitmediği için tüketilmiyor, orada çok seviyorlar."



YUNANİSTAN'A HER GÜN 3 KAMYON BALIK



Yunanistan'a gönderilecek vatozların kilogramını 4 avrodan satacaklarını ifade eden Çakan, bu ülkeye İzmir Balık Halinden her gün 3 kamyon balık gönderildiğini kaydetti.



Çakan, Yunanistan'ın barbun, palamut, karides, hamsi, ahtapot, sübye ve kalamara büyük talep gösterdiğini söyledi.