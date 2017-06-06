İzmir'de avukatlara "ByLock" operasyonu
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 18 avukat gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün İzmir Barosu'ndaki yapılanmasına ilişkin haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 avukat için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 18 avukat gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor.
Operasyon kapsamında 5 şüphelinin arandığı öğrenildi.