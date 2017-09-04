İzmir'de 160 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, 2 tekneyle İtalya'ya göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 Ukraynalı gözaltına alındı, 160 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesi Sığacık Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekipleri, durumundan şüphe edilen bir yelkenliyi durdurdu.



Yapılan incelemede, yelkenli teknede 1'i kadın, 10'u çocuk toplam 48 Suriye uyruklu ile Ukrayna uyruklu L.S. (31) ve A.P'nin (35) olduğunu belirleyen ekipler, şahısları Demircili sahilinde Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.



Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Teke Burnu açıklarında başka bir tekneye yaptıkları operasyonda, S.M. (43), M.Y. (33) ve S.K. (36) isimli Ukraynalılarla 10'u çocuk, 22'si kadın toplam 82 Suriyeli kaçak göçmen daha yakaladı.



ORMANLIK ALANDA 30 KİŞİ YAKALANDI



Bölgede yürütülen arama faaliyetleri sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi, Demircili ve Yağcılar mahalleleri arasında ormanlık alanda bir grubu tespit ederek, Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirdi.



Jandarma ekipleri, ormanlık alandaki 7'si kadın, 6'sı çocuk 30 Suriyeliyi yakaladı.



5 UKRAYNALI GÖZALTINA ALINDI



Uzunkuyu Jandarma Karakolu ile Urla Jandarma Komutanlığına getirilen 5 Ukraynalı gözaltına alındı.



Zanlıların ifadelerinde, Aydın'ın Kuşadası Limanı'ndan tekneyle hareket ettiklerini, İtalya'ya götürmek üzere anlaştıkları Suriyelileri Sığacık'taki bir limandan alarak denize açıldıklarını anlattıkları öğrenildi.



Yakalanan 160 Suriyelinin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.