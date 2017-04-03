Son Dakika!
03 Nisan 2017 21:16 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 21:17

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 askeri personel tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personel tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 askeri personel tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personel tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Etiketler: FETÖ'cü askerler


0Yorum Yap