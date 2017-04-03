İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 askeri personel tutuklandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personel tutuklandı.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personel tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.
Savcılık sevk evrakı üzerinden "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.