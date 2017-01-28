İzmir ve Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılan Türkiye Öğretmenler Vakfı ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.



Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.



İşlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, terör örgütü FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edildi.



MANİSA



Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kadın gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa, İzmir, İstanbul ve Kütahya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Örgütün kadın yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.



Zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.