İzmir şehitleri için Adliye Sarayı'nda tören düzenlendi

İzmir Adalet Sarayı'nda şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can için tören düzenlendi.

İzmir Adliyesinin protokol girişinde düzenlenen törene, şehitlerin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yargı mensupları, adliye çalışanları, avukatlar ve çok sayıda kişi katıldı.



Türk bayrağına sarılı naaşlar, alkışlar eşliğinde tören alanına getirilirken Musa Can'ın yakınları fenalık geçirdi. Can'ın eşi Mecburiye, kızları Başak, Emine ve oğlu Emrah Türk bayrağına sarılı naaşa sarıldı. Musa Can'ın kızı Emine, "Baba seni böyle mi görecektim." dedi.



Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törene katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.



İzmir Müftüsü Ramazan Muslu'nun şehitler için yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar cenaze araçlarına konuldu.