"İzmir rüzgar enerjisinde lider oldu"

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Hüseyin Vatansever, rüzgar enerjisi alanında devreye giren yeni yatırımlar sonrası İzmir'in bin 76 megavat kurulu güçle liderliğe ulaştığını bildirdi.

Vatansever yaptığı açıklamada, son dönemde terör saldırıları ve ekonomik verilere ilişkin olumsuz gelişmelere rağmen yenilenebilir enerji alanında umut veren gelişmelerin yaşandığını ifade etti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Atlası’nda İzmir’in 11 bin 854 megavat ile en yüksek potansiyele sahip illerin başında geldiğini belirten Vatansever, mevcut enerji üretiminin ise potansiyelin 11’de biri seviyesinde olduğunu kaydetti.



Kamu ve özel sektörün bu potansiyelin hızla devreye girmesi konusunda kararlı adımlar attığına işaret eden Vatansever, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Aralık ayında 127 megavat gücündeki rüzgar enerjisi santrali yatırımının devreye alınmasıyla toplam kurulu gücü bin 76 megavata ulaşan İzmir, bu rakamla lider oldu. İzmir’i, 971 megavatla Balıkesir, 597 megavatla Manisa izliyor. Türkiye’deki RES kurulu gücü ise 2016 yılında bir önceki yıla göre bin 240 megavat artarak 5 bin 738 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içinde RES’in payı yüzde 7,31 oldu."



Türkiye’deki her 5 rüzgar santralinden birinin İzmir'de olduğuna dikkati çeken Vatansever, inşaat aşamasındaki 444 megavatlık santrale lisans ve ön lisans aşamasındakiler eklenince kentin toplam kapasitesinin bin 622 megavata ulaşmasının beklendiğini kaydetti.