İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 20 zanlı gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



Çoğunluğu muvazzaf asker olan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Çanakkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



