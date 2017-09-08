İzmir-Manisa arası 15 dakikaya inecek

İzmir'de son 10 yılda devreye alınan 3 tünel, yolculara rahat ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor.

İzmir'de geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan 3 tünel ile bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla ışık göründü töreninin yapılacağı Sabuncubeli Tüneli, ulaşımda konforun yanı sıra ekonomiye de katkı sunmaya devam edecek.



Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, son dönemde tünel yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kentte planlanan ilk tünel İzmir Kuzey Çevreyolu üzerindeki Bayraklı Tüneli oldu.



4 Şubat 2007'de açılan Bornova-Örnekköy arasındaki 11 kilometrelik bölümü birbirine bağlayan tünel, Balıkesir ve Çanakkale istikametine giden yolculara ulaşımda önemli ölçüde rahatlık sağladı.



Bayraklı tünellerinin uzunluğu ise gidiş geliş olmak üzere biri bin 860 diğeri 360 metre.



KONAK TÜNELİ



Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimleri öncesi yapmayı vadettiği projeler arasında bulunan Konak Tüneli ise 24 Mayıs 2015'te vatandaşların hizmetine sunuldu.



Konak ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı Yeşildere ile Buca'ya bağlayan herbir tüpü bin 674 metre olan tünellerin bağlantı yollarıyla toplam 310 milyon liraya maloldu.



Kent trafiğindeki akış, tünellerin hizmete girmesiyle hızlandı.



BELKAHVE TÜNELLERİ



İzmir'de hizmete alınan üçüncü tünel ise İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında hayata geçirilen Kemalpaşa-Bornova-Otogar Kavşağı ve Belkahve tünelleri oldu.



Başbakan Binali Yıldırımı'ın 2013 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde ilk kazma vurulan herbiri bin 671 metre uzunluğundaki 2 tünel, geçtiğimiz martta düzenlenen törenle hizmete alındı. Tünelin yanı sıra İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun İzmir kesiminde 26 kilometre uzunluğundaki karayolu da hizmete açıldı.



Tünellerin açılmasıyla sanayisi ve istihdama katkısıyla dikkati çeken Kemalpaşa ilçesinden İzmir'e ulaşım süresi neredeyse 5 dakikaya kadar düştü.



SABUNCUBELİ TÜNELLERİ



İzmir ile Manisa arasındaki yolculuğu 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tüneli'ne yapım çalışmalarına 2011 yılı Eylül ayında başlandı.



Günde ortalama 30 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde yürütülen projede çalışmalar, 24 saat esasıyla devam etti.



Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüksek 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendi bütçesinden yapılan Sabuncubeli tünellerinde kazı işlemleri tamamlanırken ışık göründü töreni bu akşam hem Manisa hem de İzmir tarafından Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak.



Sabuncubeli Tüneli, sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete açılacak.



İzmir'de son 10 yılda devreye alınan 3 tünel yolculara rahat ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Öte yandan kısa süre sonra ulaşıma açılacak Sabuncubeli Tüneli ve önceki yatırımlar, Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden İzmir'i ve çevresini ekonomik anlamda da gelişmesine katkı vermeye devam edecek.