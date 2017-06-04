İzmir Doğal Yaşam'ın yeni yavruları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki çok sayıda hayvan yaz mevsimine yeni doğumlarla girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün genişleyen park ailesine katılan ceylan, zebra, ibis ve yaban keçisi yavruları, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.



Parkta doğan ikinci zebra olarak kayıtlara geçen Zeliş'in ardından 30 ceylan ve 16 yaban keçisi dünyaya geldi. Afrika'nın kuzey, batı ve güney kısımlarında yaşayan ibislerden de ilk kez bu yıl yavru alındı.



Park, 130 türde bin 500’ü aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor.