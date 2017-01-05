İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı

İzmir Adliyesi yakınlarında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Olay 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 3 saldırgandan 2'si ölü ele geçirildi.

İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise silah sesleri duyuldu.



Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.



Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



1 POLİS VE 1 ADLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU



İzmir'deki terör saldırısında, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit düştü.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.



2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti. Bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.



3'Ü POLİS, 4'Ü SİVİL 7 KİŞİ YARALANDI



Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.



ELDEKİ VERİLER PKK'YI İŞARET EDİYOR

Şu ana kadar elde olan verilerin PKK'yı işaret ettiğini belirten Vali Ayyıldız, "Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı." ifadelerini kullandı.



ŞÜPHELİ BİR ARAÇ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI



Saldırının gerçekleştiği bölgede teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir aracın tespit edildiğini ve riske girmemek adına o aracın da kontrollü şekilde patlatıldığını aktaran Ayyıldız, kentte yeni bir terör eylemi olabileceği ihtimalinin de gözardı edilmediğini ve güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.



TERÖRİSTLERDEN ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR



Ayyıldız, ölü ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini söyledi.



BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ



Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.



Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.



Olay yeri yakınlarında toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açarak terörü lanetledi ve "idam isteriz" sloganı attı.





