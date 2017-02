İzmir saldırısında bombalı aracı satan kişiye ByLock'tan tutuklama

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan otomobili sattığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilince yeniden gözaltına alınarak "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı araç ve silahlı saldırıda bulunduktan sonra etkisiz hale getirilen 2 teröristin kentteki bağlantılarına yönelik çalışmayı tamamladı.



Saldırı sonrası gözaltına alınan, aralarında teröristlerin aile üyeleriyle sosyal medyada terör propagandası yaptıkları öne sürülen kişilerin de bulunduğu 16 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırının düzenlendiği bomba yüklü otomobili satan Kürşat Arslantürk'ü de gözaltına aldı.



Teröristlerle doğrudan bağlantısı saptanamayan Kürşat Arslantürk, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



İncelemede FETÖ/PDY mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, tekrar gözaltına alındı.



Arslantürk, işlemlerinin ardından 15 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlının, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.



Bu arada, saldırıda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kente geldikten sonra irtibat kurduğu tespit edilen İsa Zorlu da dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.



Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "saldırı hazırlığındaki teröristlere yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklandı.



- OLAY



İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak'ta bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.



Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 18 zanlının gözaltına alındığı bildirilmişti.