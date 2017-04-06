İz bırakacak bir gol attım ama kendi kalemize

Eski Beşiktaşlı futbolcu Halilagic, "Çocukken hep son dakikalarda çok önemli bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Futbol kariyerimde iz bırakacak bir gol. İz bırakacak bir gol attım ama lehimize olmadı." dedi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Sead Halilagic, Galatasaray ile 1999-2000 sezonunda oynadıkları maçta verdiği geri pasta kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası oluşan golle ilgili, "Çocukken hep son dakikalarda çok önemli bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Futbol kariyerimde iz bırakacak bir gol. İz bırakacak bir gol attım ama lehimize olmadı." dedi.



Türkiye'deki kariyerinde İstanbulspor, Beşiktaş ve Adanaspor formaları giyen Boşnak eski futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın, Galatasaray karşısında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından koptuğu müsabakada, kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası kendi kalesine attığı gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve sonrasında hastalandığını ifade etti.



Söz konusu golün uzun yıllar hafızalardan silinmediğini aktaran Halilagic, şunları kaydetti:



"Şampiyonluk yarışında olduğumuz için o maçta kalemize attığım gol senelerce insanların kafasında kaldı. Şanssızlık oldu. Geri pas verdim, Fevzi kaçırdı ve gol oldu. O anda şampiyonluk hayalleri gitti. O ana baktığımızda Fevzi büyük üzüntü yaşıyordu. Sonra görüntülerde izlediğimizde eşi de ağlıyordu. Bu, Fevzi'nin tek hatası değildi, sonraki maçlarda benzer birkaç hatası daha vardı. Zaten sonra Fevzi kariyerinde inişe geçti. Beni de çok etkiledi. Mesela şimdi tribünlerde maç izlediğimde herhangi bir hatada etrafımda futbolculara edilen küfürleri duyuyorum. Düşünüyorum da o anda ne kadar küfür ve tepki olmuştur. Bizi çok olumsuz etkiledi. Ben zaten birkaç ay sonra hastalandım. O stresten sonra yavaş yavaş bir iniş yaşıyorsun. Sonraki süreçte Beşiktaş'tan ayrıldım."



Karşılaşmadan sonra Fevzi Tuncay ile herhangi bir diyalog yaşamadığını dile getiren Halilagic, şöyle konuştu:



"Maçtan sonra kimse fazla konuşmak istemedi. Gazetelerde zaten yorumlar yapılıyordu. Beşiktaş kariyerimden sonra Fevzi ile hiç görüşmedim. Geri pas verdiğim için bir pişmanlık yaşamıyorum. O anda bence gereken şeyi yaptım. Yavaş bir pas verdim. Devamında da Fevzi'nin bana pas vereceğini düşündüm. Ancak öyle oldu. Bütün takım ve seyirciler üzüntü yaşadı ve kulübe zarar geldi. Bu sıkıntılar hayat boyunca bize yük oluyor. Çocukken hep son dakikalarda çok önemli bir gol atmanın hayalini kuruyordum. Futbol kariyerimde iz bırakacak bir gol. İz bırakacak bir gol attım ama lehimize olmadı. Kendi kalemize attım."