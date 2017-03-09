'İyilik şampiyonu' yaşlı çift, Suriyelilere anne baba oldu

Türkiye Diyanet Vakfının "İyilik Ödülü"ne layık görülen Hafize ve Cavit Etleç çifti, yıllardır yaptıkları yardımlarla Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin "anne babası" oldu.

Türkiye Diyanet Vakfının "İyilik Ödülü"ne layık görülen Hafize ve Cavit Etleç çifti, yıllardır yaptıkları yardımlarla Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin "anne babası" oldu.



Altındağ Hacılar Mahallesi'nde yaşayan Hafize ve Cavit Etleç çiftinin hayatı, evlerinin yanındaki eski binaya ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin taşınmasıyla değişti.



Oturacakları bir koltuk, yiyecekleri bir tabak yemek olmayan sığınmacılara yardım elini uzatan Etleç çifti, ellerindeki her şeyi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya başladı.



"ONLAR BETONDA YATIYOR, ALLAH BİZE SORMAYACAK MI?"



Suriyelilerin "anne" diye hitap ettiği Hafize Etleç, yanlarındaki binaya taşınan Suriyelilerin karnının aç olduğunu öğrenince onlara yemek yapmaya başladığını ve o günden beri bunu sürdürdüğünü söyledi.



Virane haldeki binanın camlarının bazı kendini bilmezler tarafından kırıldığını anlatan Etleç, bu olayların bir süre devam ettiğini ancak gerçekleri görenlerin bu yaptıklarından vazgeçtiğini belirtti.



Hafize Etleç, bir gün odasına girdiğinde karyola ve yatağı göremeyince "Hırsız girdi" diye bağırarak kocasını çağırdığını, eşinin ise "Onlar betonda yatıyor. Allah bize sormayacak mı?" diyerek eşyaları kendisinin verdiğini söylediğini aktardı.



Etleç, Suriyelilerin evine girdiğinde hiçbir şeyleri olmadığını görünce evdeki yorgan, battaniye ve mutfak eşyalarını toplayarak bu ailelere dağıttığını ifade etti.