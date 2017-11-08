İyi Parti'de ilk istifa

İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy, görevinden istifa etti.

Ulusoy, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığının aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladığını belirterek, dün akşam aşırı yükselen tansiyonunun düşürmenin uzun zaman aldığını bildirdi.



Geçmişten gelen kardiyolojik problemlerinden ötürü son günlerde aşırı stresin ileri günlerde de artarak devam edeceğine değinen Ulusoy, şunları kaydetti:



"Eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İyi Parti hareketine, sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına, henüz yolun başındayken İyi Parti İl Başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim."



