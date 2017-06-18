İvanov, Türkiye'den desteğini sürdürmesini istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Makedonya'da Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Villa Vodno'daki görüşmede, Türkiye ile Makedonya arasındaki iş birliğin artırılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.



İvanov ve Çavuşoğlu, Türkiye ve Makedonya'nın birçok farklı alandaki ortaklıklarına ilişkin duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye’nin ülkesinde sunmuş olduğu güçlü yardımlardan ötürü teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye’nin Makedonya’nın anayasal ismi ve NATO üyeliği bağlamında ülkesine verdiği desteğin son derece önemli olduğunun altını çizdi.



İvanov, “Siyasi krizin çözülmesinin ardından Makedonya’nın NATO üyeliği için yeni bir teşvik oluşturulmasının zamanı geldi. Şimdiye kadar olduğu gibi sizden açık desteğinizi bekliyoruz.” dedi.



Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye’nin Makedonya’ya Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda verdiği desteği yineledi.



Bölgedeki gelişmeler ve iki ülkenin çıkarına olan dış politika hakkında da fikir alışverişinde bulunan Cumhurbaşkanı İvanov ile Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki emniyet ve istihbarat iş birliğinin önemine de değindi.



Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Makedonya arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.