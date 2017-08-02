İTO'ya göre fiyat artışları

Temmuz ayında, İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 79'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İTO, yaptığı yazılı açıklama ile Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.



Buna göre, 2017 Temmuz ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 79'unun perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatında ise değişiklik yaşanmadı. Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan sivri biber, 2017 Temmuz ayı itibariyle yüzde 46,40 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.



Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 22,45 ile ulaştırma ve haberleşme grubunda yer alan "şehir içi vapur yolcu ücreti", yüzde 13,04 ile "şehir içi raylı sistem-otobüs yolcu taşıma ücretleri" ve yüzde 10.51 ile "elma" oldu.



Aynı dönemde karpuz, yüzde 38,39 gerileme göstererek fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün oldu. Fiyatında düşüş izlenen diğer ürünler yüzde 22,76 ile şeftali, yüzde 22,73 ile kavun ve yüzde 21,60 ile bamya oldu.