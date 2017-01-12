İTO'dan "yerlileştirme seferberliği"

İstanbul Ticaret Odası (İTO), katma değeri yüksek savunma, havacılık, ulaştırma ve perakende sektörlerinde yerlileştirme çalışması başlattı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 2017'yi ekonomide milli seferberlik yılı ilan eden İTO, yerlileştirme seferberliğine savunma, havacılık, ulaştırma ve perakende sektörlerinden başladı.



İTO Başkanı İbrahim Çağlar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Tedarikçi Haftaları kapsamında savunma ve havacılıkta Havelsan, Aselsan, Roketsan, THY Teknik ve TAI, ulaşımda ise İstanbul Ulaşım AŞ, TCDD, BMC, İDO, Otokar gibi büyük alım yapan firmaların 3 bin 500 yan sanayici ile yerlileştirme masasına oturacağını bildirdi.



Büyük firmaların neye ihtiyaç duydukları, halihazırda devam eden projeler ve yerlileştirilmesi planlanan malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi aktaracaklarını belirten Çağlar, yan sanayicilerin geçmeleri gereken test, kalibrasyon benzeri gereklilikleri detaylıca ele alacaklarını ifade etti.



Çağlar, seminerlerin ardından ana sanayici ile yan sanayicinin tanışacağını, yüz yüze yapılan görüşmelerde ihtiyaç duyulan malzemeler ve ürün numunelerinin tanıtımı için ürün sergileri düzenleneceğini aktardı.



İTO'nun Türkiye'deki büyük firmaların yanı sıra dünya devi ana sanayicileri de Türk yan sanayicisiyle buluşturmaya devam edeceğini anlatan Çağlar, "Bosch, Continental, Hitachi, Schneider Electric gibi küresel markalar, çantalarında teknik alım talepleri ile yine İstanbul'a gelecek. Onları Türkiye'de bu işi yapan firmalarla alım görüşmesi için bir araya getireceğiz. Yani burada adrese teslim bir iş olacak." ifadelerini kullandı.



İbrahim Çağlar, "Ülke olarak üç tarafımız deniz, dört tarafımız sorunlarla çevriliyken dünyanın belirsizlik atmosferinden etkilenmemek mümkün değil. Ancak bize düşen yandık, bittik demek yerine yatırıma, istihdama devam etmek. Parolamız ekonomide büyüme, siyasette istikrar, ülkemizde inkişaf." değerlendirmesinde bulundu.



Son aylarda dolar ve avroda aşırı bir değerlenmenin söz konusu olduğuna değinen Çağlar, "İthalatımızın yüzde 68,5'i ham madde ve ara malı. Reel sektörün 213 milyar dolar döviz açığı varken, kurdaki artış, enflasyondan yatırımlarımıza kadar birçok negatif etki bırakıyor. Ne zaman ki ihracatımız ithalata bağımlı olmaktan çıkar, kur meselesini de o zaman kafamızdan silip atabiliriz." yorumunu yaptı.



İTO'nun ekonomide seferberlik takviminde yer alan bir diğer maddesi olan "Türkiye'de Türk Lirası Geçer Kampanyası" kapsamında İTO ve tüm iştirakleri yurt içi alımlarda sadece Türk lirası kullanmaya başladı.



Yeşilköy'deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ve Kurtköy'de faaliyet gösteren Teknopark İstanbul'da kiralar Türk lirasına çevrildi.