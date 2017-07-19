İTO’dan FETÖ davalarına müdahillik talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), üyesi olan 400 bin şirket adına, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İstanbul’daki ana davaya müdahillik talebinde bulundu.

İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.



Burada, Avdagiç ve Çağlar kurum adına zarar gören sıfatıyla müdahil olma talebi dilekçesini davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na sundu.



Dilekçenin verilmesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar, İTO üyeleri adına sunulan dilekçede yer alan başvuru gerekçelerini açıkladı.



Çağlar, FETÖ darbe girişimiyle ilgili ana davaya müdahillik talebini tarihi bir misyon olarak gördüklerini söyledi.



Çağlar, şunları kaydetti:



"15 Temmuz’un içte ve dıştaki failleri menfur emellerine ulaşamamış olsalar da, ülkemizin ve iş dünyamızın 15 Temmuz gecesinin sonuçlarıyla ilgili yaşadığı ağır stres ve zarar, büyük ve tarihidir. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak, üyemizin hakkının takipçisi olmak boynumuzun borcu, en doğal vazifemizdir. İnanıyorum ki verilecek kararlar, yaşananların ekonomi cephesindeki hesabının sorulabilmesi adına bir ilk olacak ve örnek teşkil edecek. Böylesi önemli bir sorumluluk da elbette Türkiye’nin en büyük odası İTO'ya düşerdi. İTO olarak darbe girişiminde bulunanların hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları için müdahil olarak katılmayı talep ediyoruz. İTO olarak 400 bin üyemizin darbe girişimindeki mağduriyetini de göz önüne alarak davalara müdahillik müracaatımızı yaptık. Üyelerimizin haklarını korumak adına, Türk özel sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olarak, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."



İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de 15 Temmuz’un ülkemizin geleceğine ve ekonomik gelişimine vurulmak istenen bir darbe olduğunu belirtti.



Avdagiç, "İTO’nun zarar gören sıfatıyla bu davaya katılma talebinde bulunmasını, Oda’nın kurumsal varlığı ve üyelerinin çıkarları açısından zorunlu bir görevi olarak görüyoruz." dedi.



DİLEKÇEDEN



Dilekçede İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar, “Zarar Gören” sıfatıyla davaya müdahil olma talebinde bulundu.



Dilekçenin açıklamalar kısmında, "Türkiye'mizin meşum 15 Temmuz gecesinin sonuçlarıyla ilgili yaşadığı ağır stres ve zarar, acı, büyük ve tarihidir. Biliyoruz ki, artık daha da dikkatli olacak ve daha çok çalışacağız. Yine biliyoruz ki, yaşanan acılar yargı ve yasaların denetim ve sorumluluğunda, hukuk ve gerçekler ışığında verilecek kararlarla sonlanacaktır." ifadeleri yer aldı.



Dilekçenin sonuç ve istem kısmında ise şunlar kaydedildi:



"Ülkemizin önemli fonksiyonel ve sorumlu bir kuruluşu olarak, Kurumsal kimliğimiz ve üyelerimizle birlikte, bu hain FETÖ kalkışmasından görülen zararlarımızın açık olduğunu belirtir, müdahale talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz."