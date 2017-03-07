İTO istihdam sözünü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ilk ayında, İTO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri 2 bin 326 kişiye yeni istihdam sağladı, gelecek birkaç ay içinde ise 12 bin 918 kişiyi işe alacaklarının sözünü verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ilk ayında 2 bin 326 kişiyi işe alırken, birkaç ay içerisinde ise yaklaşık 13 bin yeni istihdam sözü verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizlik rakamlarını düşürmek için 7 Şubat'ta iş dünyasına yaptığı istihdam seferberliği davetinin birinci ayı bugün dolarken, seferberliğin öncülüğünü üstlenen İTO, sağlanan istihdama ilişkin ilk veriyi açıkladı.



İTO'nun yaptığı araştırmaya göre, 7 Şubat-7 Mart'ta sadece Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri 2 bin 326 kişiye yeni istihdam sağladı.



İTO Başkanı İbrahim Çağlar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, istihdam çağrısının ilk güzel neticesini 400 bin İTO üyesini temsil eden Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden aldıklarını ifade etti.



Araştırmalarına şu ana kadar yanıt veren 294 Meclis ve Komite üyesinin, seferberlik çağrısı kapsamında şirketlerinde 2 bin 326 kişiyi istihdam ettiklerini bildirdiğini aktaran Çağlar, bu üyelerin gelecek birkaç ay içinde ise 12 bin 918 kişiyi işe alacaklarının sözünü verdiğini kaydetti.



Çağlar, "Bu rakam şu anlık sadece 294 firmamızın ortaya koyduğu istihdam sözüdür. 400 bin üyemizi düşündüğümüzde, istihdama yapacağımız katkının boyutları anlaşılacaktır. Oda olarak üyelerimizin bu katkısını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden düzenli olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.