İTO ile Medine Ticaret Odası arasında iş birliği

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli görmemiz mümkün değildir. Bu rakamı artırmalıyız." dedi.

Çağlar, Medine Ticaret ve Sanayi Odası (MCCI) ile imzalanan iş birliği anlaşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kurulan her köprünün aynı zamanda küresel düzeyde kurulmuş bir ortaklık olduğunu söyledi.



İki ülkenin bölgenin refah ve huzuru için en önemli rolü oynayan aktörler olduğunu vurgulayan Çağlar, “Suudi Arabistan’la ihracatımız 3 milyar doların üstünde, ithalatımız ise 2 milyar dolar seviyelerinde. Dolayısıyla 5 milyar dolar civarında dış ticaret hacmimiz var ama ülkelerimizin dünyayla yaptığı toplam dış ticaret rakamlarına bakıyorsunuz; Türkiye'de bu rakam 400 milyar dolar. Suudi Arabistan'ın ise 500 milyar doların üstünde bir dış ticaret hacmi var. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli görmemiz mümkün değildir. Bu rakamı artırmalıyız.” diye konuştu.



Çağlar, iki ülkenin sadece dış ticaret ve karşılıklı yatırım noktasında değil, üçüncü ülkelerde ortak iş yapma kültürü açısından da birlikte daha güçlü olabileceklerini ifade etti.



İstanbul’un küresel düzeyde bir çekim alanı olduğunu belirten Çağlar, geçen yıl Suudi Arabistan Odalar Birliği ve Suudi Arabistan Ulusal Hurma Merkezi Birliği ile İstanbul’un hurma ticaretinde bir hub olarak kullanılması noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.



Çağlar, şunları kaydetti:



“İş yapmak, yeni fırsatları konuşmak, iş birliğimizi artırmak için en doğru adrestesiniz. Türkiye ekonomisinin kalbindesiniz. İnanıyorum ki bugünkü toplantımız da Türkiye ve Suudi Arabistan iş dünyalarını daha da yakınlaştıracaktır. Turizm, ticaret ve yatırım iklimine çok değerli katkıları olacaktır. Keza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kral Selman Bin Abdülaziz arasındaki dostluk ve muhabbet de ilişkilerimizi ileriye taşımak için çok önemli bir dayanaktır.”



"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ"



Medine Ticaret ve Sanayi Odası (MCCI) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Muhammed Nasır bin Sad, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin gün geçtikçe artış gösterdiğini ifade etti.



Türk iş adamların Suudi Arabistan'daki bir çok projede çalıştıklarını hatırlatan Sad, Medine'de organize sanayi bölgesi kurulacağını, bu kapsamda deneyimlerinden faydalanmak için Gebze Ticaret Odası ile görüşmeler yaptıklarını aktardı.



Sad, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş adamları arasında ortaklığı artırmak ve aramızdaki ticareti geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydeden, MCCI Yönetim Kurulu Başkanı Sad, "Yaklaşık 100 kişilik iş adamı heyetiyle İstanbul'a geldik. İTO ile ikili görüşmelerimiz olacak. Suudi Arabistanlı iş adamları olarak Türkiye'ye yatırım yapmaktan memnun olacağız. Ayrıca Türkiye'nin ticari ve sanayi deneyimlerini Suudi Arabistan'a taşımak istiyoruz. En kısa zamanda Türk iş adamlarını da Medine'de misafir etmek istiyoruz. İkili ilişkilerimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez ülkeleri temsilcisi Dr. Mustafa Göksu ise aynı sektörlerde yatırım yapan Türk ve Arap yatırımcıları bir araya getirerek, Suudi Arabistanlı iş adamlarını Türkiye'deki meslektaşlarıyla yüz yüze konuşturmayı, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını yerinde göstermeyi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları bu anlaşmayla artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Türk ürünlerinin tüm Ortadoğu'da olduğu gibi Suudi Arabistan’da da marka haline geldiğini bildiren Göksu, Suudi Arabistanlı yatırımcılarla çalışmak isteyen Türk iş adamlarının yatırım miktarı, ödeme zamanı, ortaklık ve kar oranı gibi hususları önceden belirleyip yatırımcıyla iletişime geçmeleri gerektiğini ifade etti.