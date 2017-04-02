İTO Başkanı Çağlar'dan "evet" açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, 16 Nisan’da yapılacak referandumda Anayasa değişikliğine "Evet" sonucunun çıkması halinde başlayacak yeni dönemin, iş dünyası ve ekonomiye olası yansımalarını sıraladı.

Çağlar yaptığı açıklamada, referandumda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğine "evet" diyeceğini belirterek, sandıktan çıkacak olası "evet" sonucunun karar alma süreçlerini hızlandıracağını söyledi.



Yeni dönemle halkın demokratik ve siyasi kazanımları arttıkça ekonomik kazanımların da artacağını ifade eden Çağlar, "Siyasal sistemde başlayacak revizyonun ekonomiye çok olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz. Çünkü devlet refleksi hızlanacak: Cumhurbaşkanı halktan aldığı yetkilerle donatıldığı için 15 Temmuz’da milletin feraseti, devletin gücüyle tarumar edilen FETÖ ve benzeri tehditlere karşı devlet refleksi hızla harekete geçirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bir ileri, iki geri döneminin sona ereceğini savunan Çağlar, koalisyon iktidarlarının sebep olduğu ekonomik ve siyasi krizlerin hafızalardaki yerini koruduğunu hatırlatarak, "1960-2002 arasındaki 42 yılda 26 hükümet kuruldu, dağıldı. Her bir hükümet, ortalama iki yıl bile yaşamadı. Yeni Anayasa, siyasi ve ekonomik istikrarı perçinleyecek." değerlendirmesini yaptı.



"YETKİ KARMAŞASININ SEBEP OLDUĞU ZAMAN KAYBI SON BULACAK"



Yeni anayasanın kabulü halinde güçlü ve sorumlu liderliğin ön plana çıkacağını anlatan Çağlar şunları kaydetti:



"Yeni sistemin getireceği güçlü liderlik, reyting oyunları, siyaset ve ekonomide gece yarısı operasyonları ile küresel algı tehditlerinin geleceğimizi çizmesinin önüne geçecek. İşler hızlı yürüyecek: Yürütme erki çok daha hızlı işleyecek. cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilecek. Böylece daha hızlı şekilde yasal altyapı kurulmuş olacak. Yapısal reformlar, 4.0 sanayi devrimine hazırlık ve dünya ile entegrasyon hızımız artacak.



Karmaşaya son: Siyasi çekişmeler ve yetki karmaşasının sebep olduğu zaman ve enerji kaybı son bulacak. Bugüne kadar siyaset sahnesi dışında çözülen krizler, halkın seçtiği cumhurbaşkanının güçlü liderliğinde çözüme kavuşacak. Ekonomi tek elde, ekonomi yönetimi direkt cumhurbaşkanının atadığı bakana bağlı olacak. Türkiye ekonomisini hızlandıracak reformların önü açılacak. Yeni sistem siyasal ve ekonomik noktada etkinlik ve hız sağlayacak.



Bürokratik zincir kısalacak, ekonomide çok başlılık sona erecek. Önce müsteşara, sonra ilgili bakana hatta başbakana meseleleri götürme gibi uzun süreç söz konusu olmayacak. Ekonomik bir meselede hızlı sonuç alınacak."



"TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİNİ GÖREVE GETİRME İMKANINA SAHİP OLUNACAK"



Çağlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uluslararası arenada güçlü temsil sağlayacağına dikkati çekerek, cumhurbaşkanının yurt dışında Türkiye’yi temsil eden tek ve en yetkili kişi olacağını söyledi. Çağlar halk oylamasında "evet" diyecek olmalarının gerekçelerini sıralamaya şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı dışarıda ülke adına en yetkili kişi olacak. Yurt dışında yabancı yatırım, enerji projeleriyle ilgili bir angajmana girdiğinde uygulayıcısı yine kendisi olacak. Bu Türkiye’nin prestijini de artıracak. Diğer yandan yeni sistemle gençler siyasetin direksiyonunda, en büyük enerji gençlerde... 18 yaşında milletvekili seçilmenin mümkün olması, seçmen temsilinin yanı sıra temsil çeşitliliği getirecek. Gençler bilgi devrimine daha hızlı adım atacak. Ayrıca bakanlar rahat çalışacak: Bakanlar meclisten değil, dışarıdan seçildiği için alanlarında Türkiye’nin en iyilerini göreve getirme imkanına sahip olunacak."





