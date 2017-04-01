İthalatta haksız rekabet önlemleri

Çin menşeli "fotovoltaik (solar) modül ve paneller”in ithalatında haksız rekabetin önlenmesine yönelik tedbir uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabeti̇n Önlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "fotovoltaik (solar) modül ve panellere” yönelik başlatılan damping soruşturması neticesinde söz konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.



Bu çerçevede, "fotovoltaik (solar) modül ve paneller”in Türkiye’ye ithalatında, metrekare başına 20 ve 25 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.