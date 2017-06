İtfaiyeciler istasyonda sahur yaptı

İstanbul'da gece çalışan itfaiyeciler, sahuru istasyonlarında yaptı.



İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Kocasinan Bölge Grup Amirliğinde saat 10.00-10.00 vardiyasında 24 saat çalışan itfaiyeciler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla kendileri için hazırlanan peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahur yaptı, ardından mesailerine devam etti.



İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Kocasinan Bölge Grup Amiri Başçavuş Abdulkadir Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İtfaiyesi olarak 7/24 nöbette olduklarını anlattı.



İtfaiyeciler için ramazan, bayram veya hafta sonu olmasının fark etmediğini, İstanbul ve İstanbul halkı için her an nöbette olduklarını belirten Soysal, şöyle konuştu:



"Sloganımız, 'İstanbul itfaiyesi görevde İstanbul halkı güvende.' Allah'ın izniyle ramazanda kazasız belasız 6 günü tamamladık. Bizim nöbetimizde çok önemli bir yangına şu ana kadar müdahale etmedik. Yangın olduğu zaman itfaiyeci arkadaşımız, sahur vakti olsun ya da iftar vakti olsun hiç fark etmez, ihbar aldıktan sonra hızlı bir şekilde yangına müdahale etmek için harekete geçer."



Bazen iş yeri yangını ya da büyük yangınlar olduğunda itfaiyecilerin olay yerinde uzun süre kaldığına dikkati çeken Soysal, bu gibi durumlarda büyükşehir belediyesince sahur veya iftar için olay yerine mobil büfe gönderildiğini kaydetti.



Soysal, sözlerini, "Eşimizin, çocuklarımızın nafakasını bu işle kazanıyoruz. Hem ekmeğimizi kazanıyoruz hem halkımızın hayır dualarını alıyoruz. Bir can kurtardığımız zaman bu bizi mutlu ediyor. Çok özverili ve büyük fedakarlık gerektiren kutsal bir mesleği icra ediyoruz." diye tamamladı.