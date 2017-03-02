İtalyan bakandan DEAŞ için ilginç benzetme

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, terör örgütü DEAŞ'a mensup teröristlerle insan kaçakçıları arasında fark görmediğini, her ikisinin de insan yaşamına değer vermediğini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, bu göreve gelişinin ardından merkezi Roma'da bulunan, Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu Yabancı Basın Birliğini ziyaret ederek, düzenlediği basın toplantısında yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Avrupa'da düzensiz göç fenomeniyle mücadele eden ülkelerin başında gelen İtalya'nın İçişleri Bakanı Minniti, Türkiye ile AB arasında yapılan göçmen anlaşmasıyla balkan göç yolunun kapandığını ancak orta Akdeniz üzerinden ülkeye göçmen akışının artarak devam ettiğini belirtti.



Son yıllarda göçmenlerin hareket noktasının Libya'ya kaydığını ve yüzde 90'ın üzerinde bir oranla göçmenlerin buradan geldiğini anlatan Minniti, "Libya, önemli bir geçiş ülkesi haline geldi. Bakıldığında Libya'ya geri gönderme de yapamıyoruz çünkü göçmenler arasında Libyalı yok. Geri gönderecek kimse yok." dedi.



İtalyan bakan, AB içinde daha önce mutabık kalındığı üzere İtalya'dan 40 bin göçmenin alınarak diğer üye ülkelere yeniden yerleşmesi gerekirken, bu sayının 4 binde kaldığını ve büyük orantısızlık olduğunu ifade etti.



Bakan Minniti, bu hususta ülkesiyle Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşmanın uygulanabilirliği açısından gelecek ayların belirleyici olacağını vurguladı.

"İNSAN KAÇAKÇILARI İLE DEAŞ İNSAN YAŞAMINA DEĞER VERMİYOR"



İnsan kaçakçıları ile DEAŞ üyesi teröristler arasında fark görmediğine işaret eden Minniti, "İkisi de eş değer oranda tehlikeli. Her ikisi de insan yaşamına değer vermiyor. Her ikisiyle de mücadele edilmeli ve yenilgiye uğratılmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Minniti, İtalya'daki Müslüman toplumunun temsilcileriyle geçen ay yaptıkları anlaşmayı anımsatarak, kısa süredir oturduğu bakanlık koltuğunda yapılan bu anlaşmayı çok önemli bulduğunu anlattı. Anlaşma hakkında bilgi veren Minniti, bundan sonra İtalya'daki camilerin kamuya ve herkese açık alan olduğu, imamların kayıt altında olacağı ve böylelikle kendi imamlığını kendin yap uygulamasının önüne geçileceğini dile getirdi. İmamların ibadet sırasındaki konuşmalarını İtalyanca yapacağı ve ibadet yerinin mali kaynaklarının şeffaf olmasının taraflarca kabul edildiğine dikkati çeken Minniti, bu maddeleri çok önemsediğini bildirdi.