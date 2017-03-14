İtalya Dışişleri Bakanı Alfano: Türkiye ile ihtilaf yaratmak kimsenin çıkarına değil

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano: "Gerilimi düşürmeye ihtiyaç var. Türkiye ile ilişkilerde ciddi ihtilaf yaratmak kimsenin çıkarına değildir." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde gerilimin düşürülmesi gerektiğini ve Türkiye ile ilişkilerde ciddi ihtilaf yaratmanın kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.



Çıktığı Balkan turunun ilk ayağı olan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a mevkidaşı Ivica Dacic ile görüşen İtalyan bakan, ortak basın toplantısında Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krize değindi.



İtalyan basınına göre taraflara itidal çağrısı yapan Alfano, "Gerilimi düşürmeye ihtiyaç var. Herkese polemiklerden kaçınma çağrısında bulunma zorunluluğumuz var. Türkiye ile ilişkilerde ciddi ihtilaf yaratmak kimsenin çıkarına değildir." dedi.



Türkiye’nin referandum kampanyası süreci içerisinde olduğunu bildiklerini aktaran Alfano, buna karşılık Hollanda gibi bazı ülkelerin de tutumlarını anlayışla karşılamamak gibi bir durumlarının olamayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE SON DÖNEMDE ÇOK İYİ BİR İŞBİRLİĞİNE SAHİP OLDUK"



Alfano, "Türkiye ile son dönemde, çok iyi bir işbirliğine sahip olduk. İlişkilerimizin iyiliği herkesçe biliniyor. Ancak buna rağmen, tarihimiz ve geleneğimiz dolayısıyla bazı konulara gözlerimizi kapatamayız." diye konuştu.