İtalya'da terör saldırısı paniği: Yaralı sayısı bin 500'ü geçti

İtalya'da dev ekranda izlenen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sırasında çıkan izdihamda yaralananların sayısının, bin 527'ye yükseldiği, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden takımları Juventus'u, İtalya'nın Torino kentinde kurulan dev ekrandan izlemek isteyen binlerce kişi arasında yaşanan asılsız bomba paniğinin bilançosu ağırlaşıyor.



Torino Valiliği’nin açıkladığı son bilgilerde, çıkan izdihamda bin 527 kişinin yaralandığı, bunlardan biri çocuk 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



"TETÖR SALDIRISI ŞÜPHESİYLE PANİĞE KAPILDILAR"



Avrupa’da son dönemde sık yaşanmaya başlanan terör saldırılarına atıfta bulunulan valilik açıklamasında, kalabalığın bir terör saldırısı düşüncesiyle paniğe kapıldığı, bunun da izdihama yol açtığı belirtildi.



İzdiham sırasında yerdeki kırık şişelerin üzerine düşmesi sonucunda yaralananların, çok büyük kısmının taburcu edildiği kaydedildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İzdihamı tetikleyen unsuru bulmak için Torino Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bu arada izdiham sonrasında insanların panikle alanda bıraktığı eşyaları çalmaya kalkan 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.



İtalyan basınına yansıyan bazı görgü tanığı ifadelerine göre, meydanda bir fişeğin patlaması ve bazı taraftarların "Bomba var." diye bağırması sebebiyle izdiham yaşandığı aktarıldı.



Olay anında meydanda olan bazı taraftarların, izdihamı "Korku filmi gibiydi." diye nitelediği belirtildi. Kimi taraftarların ise 1985 yılında Juventus’un Liverpool ile Brüksel'deki Heysel Stadı'nda oynadığı final maçı öncesi, İngiliz taraftarların İtalyan taraftarlara saldırması sonucunda stat duvarının çökmesiyle 39 kişinin can verdiği "Heysel faciası"na benzettiği ifade edildi.