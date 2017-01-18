İtalya’da peş peşe 3 deprem

Ülkenin orta kesimi peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.

İtalya’nın orta kesiminde sabah saatlerinde üç ayrı deprem meydana geldi.



Ülkenin geçen yıl deprem felaketiyle sarsılan merkez bölgeleri bu sabah bir saat içinde yaşanan üç ayrı büyüklükteki depremle sallandı.



İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.25’te (TSİ 12.25) 5,3, ardından 11.16’da 5,4 ve son olarak da 11.25’te yine 5,3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.



Depremlerin başkent Roma’nın 110 kilometre doğusundaki L’Aquila kentinin kuzeyinde yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, sarsıntılar deprem bölgesinde paniğe yol açarken, Rieti ve çevre yerleşim yerlerinde bazı okulların boşaltıldığı belirtildi. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor.



Üst üste meydana gelen depremlerin ardından Roma'da A, B ve B1 metro hatları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ulaşıma ara verildi.



Depremler dolayısıyla Başbakan Paolo Gentiloni’nin de Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile iletişim halinde olduğu ifade edildi.



İtalya'da geçen yıl 24 Ağustos’ta, başkent Roma'ya yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Accumoli’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirmişti. Yine aynı bölge, 30 Ekim’de 6,6 büyüklüğünde bir depremle sallanmış, fakat deprem öncesinde yaşanan sarsıntıların ardından bölge sakinlerinin kapalı yerlerden çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamış, sadece tarihi binalar hasar görmüştü.