İtalya futboluna 'Türk modeli' önerisi

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio, Türkiye'de statlara fotoğraflı elektronik kartlarla girilen "Passolig" sistemini ülkesine örnek gösterdi.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, Türkiye'de statlara fotoğraflı elektronik kartlarla girilen "Passolig" sistemini ülkesine örnek gösterdi.



İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinin Mafya ile Mücadele Komisyonunda gerçekleştirilen "Mafya-Futbol İlişkisi Üzerine" konulu oturuma katılan Tavecchio, önemli açıklamalarda bulundu.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, FIGC Başkanı ülkesine öz eleştiride bulunarak, "Statlarımız hususunda handikaplarımız var. Ligimiz, Avrupa standartlarının altındaki statlarda oynanıyor. Bu, güvenlik sistemi açısından da böyle." dedi.



BU SİSTEM İTALYA'DA DA UYGULANMALI



Maçlarda bilet satış işlerine mafyanın karışmaması, karaborsanın olmaması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Tavecchio, örnekler arasında Türkiye'de "Passolig" sistemi kapsamındaki uygulamalara değindi.



Tavecchio, şöyle konuştu:



"Kişisel, isme özel biletler olması lazım. Geçenlerde Türkiye'deydim. Orada başlatılan her bir kimsenin tek tek nerede oturacağı belli olan fotoğraflı elektronik sistemi anlattılar ki bu her şeyi değiştirir. Bu sistem İtalya'da da uygulanmalı. Serie A'da Türkiye'dekine benzer bir uygulamaya geçilebilmesi için yüz milyonlarca avroluk yatırım gerekiyor."