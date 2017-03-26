İsviçre'den Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta soruşturma

Bern-Mitteland bölge savcılığı, dün düzenlenen mitingde terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren skandal pankarta ilişkin soruşturma başlattı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.



İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.



Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.



Soruşturma açılmasına rağmen skandal pankartla ilgili şu ana kadar herhangi bir tutuklama işleminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.



Dün düzenlenen mitinge İsviçre makamları resmi izin vermişti.



Mitingi İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi de destelemiş, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açılmıştı.



Terör örgütü yandaşlarının Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'ndaki mitingde, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartına İsviçre polisi müdahale etmemişti.



- TÜRKİYE SUÇLULARIN HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASINI TALEP ETMİŞTİ



Öte yandan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "şiddet ve terörü açıkça teşvik içeren gösteriye izin verilmiş olmasını protesto" etmişti. Açıklamada, söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınması talep edilmişti.



Ayrıca Bakanlık, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner bugün çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı iletmişti.



Kaynaklar, Haffner'e suçluların gecikmeksizin tespit edilerek adalet önüne çıkartılması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları, ayrıca bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentinin bildirildiğini kaydetmişti.



Dışişleri Bakanlığı, dün de İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti. Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirilmişti.











