İsviçre'de uçak kazası: 3 ölü

İsviçre'de hafif uçağın uçuş eğitimi sırasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İsviçre'nin Graubünden kantonunda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İsviçre medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güney doğusunda yer alan Graubünden kantonunun Engadine bölgesindeki kampta, uçuş eğitimi verilen hafif uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.



Kazada, 14 yaşındaki 2 genç ile pilot hayatını kaybetti, 17 yaşındaki bir genç kız da yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.