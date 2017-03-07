İsviçre'de 4,6 büyüklüğünde deprem

İsviçre'nin Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsviçre Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 4,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saate göre 21.12'de, Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.



Zürih dışında ülkenin başkenti Bern'de de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.



Depremin, İtalya'nın kuzeyi ve Almanya'nın güneyinde de hissedildiği duyuruldu.



İsviçre'nin komşu ülkesi İtalya'da da son aylardaki depremler dikkati çekmişti.