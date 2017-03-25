İsviçre büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dısişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin yardımcısını çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir gösteri düzenlemesini protesto etti.

Dısişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin yardımcısını çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir miting düzenlemesini protesto etti.



İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılandı.



Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletti.



Bakanlığa saat 19.00'da gelen İsviçreli yetkiliye, Bern'de düzenlenen miting ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eylemlerin protesto edildiği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.



İsviçre Büyükelçisi Haffner'in de yarın Bakanlığa çağrılacağı öğrenildi.