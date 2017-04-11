İsveç'te Türk camiine saldırı

İsveç'in Malmö kentinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camiye taşlı saldırı düzenlendi.

İsveç'in Malmö kentinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Malmö İslam Kültür Derneği bünyesindeki camiye saldırıda bulunuldu.



Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün gece düzenlenen taşlı saldırıda Malmö Camisi'nin camları kırıldı.

Malmö İslam Kültür Derneği Başkanı Harun Alagöz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, polisin olay yerine gelerek inceleme başlattığını bildirdi.



Alagöz, "Üç aydır Türkiye'deki seçimler karıştırılarak İsveç medyasında aleyhimizde iftiraya varan haberler çıktı ve hedef gösterildik. Geçen haftaki Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısının öcünü almak için camimize böyle çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiş olabilir. Polis, araştırmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.