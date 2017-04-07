İsveç'te kamyon mağazaya daldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsveç radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç yayın kuruluşu SVT de bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.
Polis, kent merkezinde Drottninggatan caddesinde bir aracın bazı kişileri yaraladığına dair ihbar aldıklarını açıkladı.