İsveç'te kamyon mağazaya daldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



İsveç radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç yayın kuruluşu SVT de bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.



Polis, kent merkezinde Drottninggatan caddesinde bir aracın bazı kişileri yaraladığına dair ihbar aldıklarını açıkladı.