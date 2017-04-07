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07 Nisan 2017 16:54 | Son Güncelleme: 07 Nisan 2017 17:08

İsveç'te kamyon mağazaya daldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İsveç'te kamyon mağazaya daldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsveç radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç yayın kuruluşu SVT de bölgeden silah sesleri geldiğini duyurdu.  

Polis, kent merkezinde Drottninggatan caddesinde bir aracın bazı kişileri yaraladığına dair ihbar aldıklarını açıkladı.

Etiketler: silah seslerikamyonmağazaisveçStockholm


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