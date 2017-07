İsveç'te Gazze'ye yeni yardım gemisi hazırlığı

İsveç'te, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla "Gazze İçin Donanma" (Armada for Gaza) adını verdikleri yeni girişim başlatan aktivistler, gelecek yıl denize açılmayı planlıyor.

Geçen hafta Göteborg kentinde 9 metre uzunluğunda yelkenli tekne satın alan aktivistler, başlattıkları kampanyayla gerekli finansmanı sağlayıp 2018'de İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ticari ambargoyu delmeyi amaçlıyor.



Aktivistler, tekneye Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Maguire'nin ismini verdi.



Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Jeanette Escanilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için "Armada for Gaza" adı altında 2018'de yeniden yola çıkacaklarını söyledi.



Birçok geminin filoya katılmasını planladıklarını belirten Escanilla, "İsveç'in değişik kentleri ve bölgelerinde reklam kampanyaları başlattık. Filo için bilgilendirme yapıyoruz ve yardım parası topluyoruz. Göteborg kentinde 9 metre uzunluğunda ilk yelkenli teknemizi satın aldık.'' diye konuştu.



TEKNEYE MAGUİRE'NİN İSMİ VERİLDİ



Escanilla, yelkenli tekneye Kuzey İrlanda'dan Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Maguire'nin ismini verdiklerini anlattı.



"Zira Maguire, İsrail'in Filistin politikasını uzun yıllardır eleştiriyor." diyen Escanilla, şunları kaydetti:



"2010 yılındaki ilk Özgürlük Filosu için yola çıkan gemilerden birinin içinde bulundu. 2011 yılında Gazze'ye giden ikinci Özgürlük Filosu'nun içinde de yer aldı. Geçen yıl Gazze'ye giden geminin içindeki 13 kadından biriydi."



Konuyla ilgili mesaj yayımlayan Maguire de tekneye adının verilmesinden onur duyduğunu belirtti.



Maguire, mesajında şunları ifade etti:



"Gazze'nin özgürleşmesi için yaptığınız çalışmalara her türlü desteğimi size sunuyorum. İsrail'in sorumsuzca politikaları yüzünden Gazze halkı büyük acılar çekti. İsrail devletinin Gazze kuşatmasını sona erdirerek, barışa bir şans verme zamanı geldi.



Çalışmalarıyla Gazze halkına umut veren ve tekneye benim ismimi layık gören İsveçli aktivistlere sevgilerimi sunuyorum."