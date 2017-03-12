İsveç'te de terör örgütü PKK yandaşları Mehdi Eker'e engel olmak istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in bugün konuşma yapacağı salonun sahibi, terör örgütü PKK yandaşları tarafından tehdit edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, bugün İsveç'te konuşma yapacağı salonun sahibinin terör örgütü PKK yandaşlarınca tehdit edilmesi nedeniyle etkinliği başka bir yerde yapacaklarını söyledi.



AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin organize ettiği programlara katılmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Eker, sabah kahvaltısında Türk iş adamları ile buluştu.



Stockholm'de önceden kiralanan salonun sahibinin terör örgütü PKK yandaşlarının tehdidine maruz kaldığını söyleyen Eker, işletme sahibinin bu nedenle salonu vermekten vazgeçtiğini ifade etti.Toplantıyı mutlaka gerçekleştireceklerini vurgulayan Eker, "İsveç hükümeti de bu konuda hiç bir engel çıkarmadı. Zaten bizim konuşma yapabileceğimiz yönünde açıklama yaptılar. Engel çıkarmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

DAR VE KISIR DÜŞÜNCELİ POLİTİKACILAR



Avrupa'da yasaklamaların arkasında kısır ve dar düşünceli politikacı ve idarecilerin olduğunu belirten Eker, ''Biz Avrupa'daki 500 milyonun bu kanaatte olmadığını biliyoruz. Ama bazı dar ve kısır görüşlü politikacılar ve bazı idareciler bunun dışında davranıyor ve hareket ediyor." diye konuştu.

Almanya ve Hollanda'nın açıkça "hayır" tarafında yer aldığını vurgulayan Eker, ''Yurtdışında yaklaşık 3 milyon seçmenimiz var. Bunun büyük çoğunluğu Avrupa'da yarısı da Almanya'da. Şimdi Avrupa'da Hollanda da, Almanya da bu referandumda taraf olduklarını, hayırın tarafı olduklarını açıkça deklare etmişlerdir. Siz neden Türkiye'de yapılacak bir halk oylamasında ''hayır'' tarafını seçtiniz? Sizi ne ilgilendiriyor? Türkiye'nin kendi vatandaşlarının meselesi bu." ifadelerini kullandı.

PKK VE FETÖ FİKİR HÜRRİYETİ DÜŞMANI



Eker, PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki vatandaşlara baskı yaptığını kaydederek, ''Biz zaten FETÖ ve PKK terör örgütlerinin asla demokrasiden yana olmadığını, fikir hürriyetine düşünce hürriyetine hep karşı durduklarını kendileri gibi olmayana kendileri gibi düşünmeyene hayat hakkı tanımadığını öteden beri söylüyoruz. Stockholm'de bizim konuşmamızı tehditle yasaklatmak isteyen PKK terör örgütü zorba bir terör örgütü. Biz buna hiç şaşırmadık." dedi.



